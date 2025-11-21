Общественники посетили предприятия Богородского округа

Члены комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Богородского округа посетили производственные предприятия муниципалитета. На встречах обсуждали кадровые вопросы и меры поддержки.

Эксперты Марина Козина и Татьяна Лежнева побывали на фабрике мебели и в компании по производству оружейных комплектующих. Последняя специализируется на производстве фонарей, лазерных целеуказателей и оружейного тюнинга. На предприятиях гостям показали современный парк станков металлообработки, многокоординатные обрабатывающие центры и конструкторский отдел.

На фабрике мебели прошла встреча с руководителем предприятия Евгением Шаманским. Обсуждались кадровые вопросы, существующие программы поддержки и система контроля качества, при которой каждая деталь и готовое изделие проходят тщательную проверку.

Решили, что Общественная палата подключится к помощи в решении кадрового вопроса, а также планируется организовать совместный круглый стол по вопросам программ поддержки производственных предприятий. Он состоится уже в декабре.

«Посещение таких предприятий позволяет нам лучше понимать реальные потребности бизнеса. Мы обсудили не только текущие вызовы, но и перспективы совместных проектов. Особенно важно, что оба предприятия делают акцент на собственных разработках и качестве — это именно те ориентиры, которые укрепляют экономику нашего округа», — отметила Марина Козина.