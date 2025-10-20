Общественники посетили комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске

Гостям представили работу системы активной дегазации. На комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске установку внедрили в рамках изучения биогаза и исследования его воздействия на окружающую среду. Полученные результаты используются для доработки установки и получения госэкспертизы.

На встрече собрались представители Общественной палаты городского округа, комплекса по переработке отходов «Нева», контактной группы и жители ближайших населенных пунктов.

Гостям продемонстрировали, как функционирует система: биогаз откачивают из скважин, направляют в газосборный узел, после чего он проходит осушку и фильтрацию в угольной установке. Затем его сжигают на факеле при температуре 1200 градусов, полностью устраняя вредные примеси и превращая их в безопасный углекислый газ.

Проект позволяет исследовать объемы и состав биогаза. В течение года специалисты будут отбирать пробы по 20 параметрам до и после сжигания. Эти данные помогут создать математическую модель процесса дегазации, а также получить заключение Государственной экологической экспертизы.

«Отрасль переработки и утилизации отходов молодая, она требует технологических решений. Сейчас введутся работы по проектированию полномасштабной системы дегазации, работают ученые. Проект пройдет экспертизу, и в течение года проблема неприятного запаха будет решена», — отметил председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

В завершение участникам показали экспериментальную теплицу, где на техногрунте выращивают экзотические растения.