Общественники подарили храму в Серпухове технику и рабочий инвентарь

Активисты общественного движения «Здоровое Отечество» и депутат окружного Совета Алексей Батогов помогли Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Серпухове. Они закупили необходимую технику и инвентарь для восстановления церкви, а будущем планируют участвовать в организации и проведении субботников и ремонтных работ.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы возвели в Серпухове в 1721 году, долгое время он оставался заброшенным. Инициатором его восстановления стала Лариса Бокова. На протяжении многих лет жительница Серпухова облагораживает здание церкви и близлежащую территорию: организует субботники, вывозит мусор. Лариса Бокова своими силами обшила окна храма.

Как рассказал руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников, сохранение исторического и культурного наследия — это долг жителей округа перед будущими поколениями.

«Мы рады поддержать таких энтузиастов, как Лариса Бокова, которые своими руками возрождают духовные святыни», — добавил он.

Важность подобных инициатив отметил и Алексей Батогов.

«Важно объединять усилия, чтобы сохранить храмы и передать их следующим поколениям. Благодарю всех неравнодушных за участие!» — подчеркнул народный избранник.

Лариса Бокова, в свою очередь, поблагодарила добровольцев за помощь.

«Спасибо движению „Здоровое Отечество“ и депутату Алексею Батогову. Надеюсь, что добродетелей и благодетелей у нас будет только больше!» — сказала она.