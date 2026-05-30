Общественники наградили выпускников Центральной детской школы искусств в Химках

28 мая в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) Химок прошло торжественное награждение учащихся по итогам учебного года 2025/2026. В зале собрались свыше 250 воспитанников и педагогов, а юбилейный год стал особенным — успехи учеников стали лучшим подарком к 70-летию учебного заведения.

С приветственным словом к юным талантам обратились директор ЦДШИ Инна Монастырская и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Инна Монастырская отметила: «За каждой высотой, которой достигла наша школа за эти 70 лет, стоит не только славное прошлое, но и ваше настоящее. Вы — те, кто каждый день преодолевает волнение перед прослушиваниями и часами работает у станка или мольберта, чтобы стать лучше. Вашими победами подтверждается звание лучшей школы искусств. Сегодня хочу поблагодарить вас за этот колоссальный труд. Отдыхайте, набирайтесь сил, и в сентябре мы будем ждать вас снова — за новыми творческими свершениями!»

Торжество началось с выступления ансамбля «Мечтатели», после чего под сводами зала прозвучал гимн России в исполнении сводного хора школы. Ведущий напомнил гостям о масштабах достижений ЦДШИ: воспитанники являются стипендиатами фондов Юрия Башмета, Владимира Спивакова и «Новые имена», а в рамках губернаторских программ поддержки одаренных детей химчане завоевали в общей сложности свыше 11 миллионов рублей.

Церемония награждения превратилась в калейдоскоп талантов. Дипломы за творческие достижения получили десятки солистов и участников прославленных коллективов: образцовых хореографических ансамблей «Росток», «Юность», «Улыбка», хора мальчиков «Виват» и оркестра «Гармоника». Праздник украсили виртуозные номера: фортепианная «Маленькая венгерская рапсодия» в исполнении Алены Сметаниной, зажигательные вариации на домре от Анны Ионкиной, танец в стиле фламенко от Татьяны Капитановой и вокальный драйв Тимофея Маренникова.

Николай Томашов подчеркнул: «Глядя на количество наград и тот уровень мастерства, который ребята показывают на сцене, понимаешь — в Химках растет по-настоящему выдающееся поколение. Поддержка талантов — это инвестиция в наше будущее, в нашу культуру и национальную гордость. Мы всегда будем на стороне тех, кто стремится к совершенству. Желаю выпускникам этого года не терять той искры, которую зажгли в них педагоги, а всем остальным — яркого лета!»

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что ЦДШИ продолжает удерживать планку флагмана творческого образования Подмосковья, ежегодно подтверждая свой статус на федеральном уровне. Она отметила, что юбилейный год показал: традиции, заложенные 70 лет назад, не просто сохраняются, но и приумножаются благодаря тандему профессиональных педагогов и целеустремленных учеников.