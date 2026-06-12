Общественник провел встречу с жителями Подрезково в Химках

10 июня лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев принял участие во встрече с жителями домов на улице 1-Лесная в микрорайоне Подрезково. В ходе диалога обсуждались вопросы содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, сроки косметического ремонта подъездов, санитарное состояние мест общего пользования, а также благоустройство дворового пространства.

Отдельное внимание уделили состоянию дорожного покрытия, покосу травы и организации парковочного пространства. Также были подняты вопросы, связанные с использованием прилегающей территории сторонними организациями. Все обращения и предложения жителей зафиксированы и переданы в работу профильным службам.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что такие встречи позволяют оперативно выявлять проблемы на конкретных территориях и передавать их в профильные ведомства. Регулярный диалог с жителями остается основой для планирования работ по благоустройству и содержанию жилого фонда.