Общественник провел встречу на тему благоустройства с жителями Химок

В парке Подрезково в Химках 7 апреля прошла встреча с участниками инициативной группы «Активное долголетие». Неравнодушные граждане обсудили вопросы модернизации инфраструктуры общественного пространства.

Активные жители выдвинули несколько предложений, направленных на повышение качества жизни и создание более комфортной городской среды. Участники поговорили об обновлении прогулочных дорожек, установке новых скамеек и фонарей, а также о создании доступных спортивных зон для людей разного возраста.

«Объединяя усилия и идеи, мы можем создать комфортное и вдохновляющее пространство для жизни каждого жителя Подрезково», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Организаторы встречи поблагодарили всех присутствующих за активное участие и предложили продолжить диалог в формате регулярных встреч. Такие собрания позволяют местным жителям напрямую влиять на изменения в своем районе и делают процесс благоустройства по-настоящему народным.