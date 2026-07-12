Общественник обсудил благоустройство территории с жителями Подрезково в Химках

В микрорайоне Подрезково состоялась встреча лидера Движения общественной поддержки Дениса Беляева с жителями многоквартирного дома № 28 по улице Первомайской. В ходе открытого диалога были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения и благоустройства прилегающей территории.

Жителями высказана озабоченность в связи с необходимостью организации пешеходного перехода и установки искусственных неровностей на дороге, соединяющей частный сектор с общеобразовательным учреждением. Данная мера обусловлена высокой интенсивностью транспортного потока и необходимостью повышения уровня безопасности детей и пешеходов.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос о проведении опиловки зеленых насаждений в связи с аварийной ситуацией — наличие сухих и поврежденных ветвей создает угрозу для пешеходов и припаркованных транспортных средств. Также жителями отмечена необходимость организации регулярной уборки улично-дорожной сети.

Денисом Беляевым были зафиксированы все поступившие обращения и адреса проблемных точек. По итогам мероприятия будут направлены официальные запросы в профильные структурные подразделения для принятия соответствующих мер.

«Встречи с жителями позволяют выявить проблемы, которые требуют оперативного вмешательства. Безопасность детей, состояние зеленых насаждений и чистота улиц — это те вопросы, которые волнуют каждого. Будем добиваться решений», — отметил Денис Беляев.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов добавил, что системная работа с обращениями граждан по вопросам безопасности и благоустройства позволяет своевременно реагировать на проблемные ситуации и планировать необходимые профилактические мероприятия.