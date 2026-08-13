Общественник из Подольска выступил на всероссийском форуме в Саранске

Член Общественной палаты Подольска, заместитель председателя ТОС «Моя улица Климовская» Сергей Кузин выступил на форуме #НАМЕСТАХ.РФ с докладом о том, как привлекать внебюджетные средства для развития территориального общественного самоуправления. Он рассказал о подольском опыте — многопрофильном культурном проекте «ТОСИК», который вырос из инициативы жителей микрорайона Климовск и стал настоящим брендом гражданской активности.

Главный герой проекта — инопланетный мальчик Тосик, который совершает хорошие поступки и подает правильный пример подрастающему поколению. О нем вышла книга «Гости из будущего, или Как попасть в бюро добрых дел». Через персонажа проект продвигает здоровый образ жизни и создает нравственно-творческую среду для детей, подростков и взрослых.

В декабре 2025 года проект «ТОСИК» был признан лучшей гражданской инициативой России.