Общественник из Химок передал помощь Машкинскому приюту | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 18:13 Общественник из Химок передал помощь Машкинскому приюту Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Лидер движения общественной поддержки Химок Владимир Харитонов помог приюту для бездомных животных. Он передал необходимые вещи для питомцев из Большого Машкинского приюта, которые находятся на лечении.

Ранее волонтеры приюта обратились к общественнику с просьбой о помощи. Владимир Харитонов является финансовым куратором пяти собак в этом приюте. Он обеспечивает животных специализированным кормом, уходом и необходимыми аксессуарами.

Реклама

«Для собак, которые проходят лечение в стационаре, передал все самое необходимое: пледы, одеяла лежанки. Помощь приюту нужна всегда и оказать ее может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», — поделился Владимир Харитонов.

Большой Машкинский приют в Химках работает с 2009 года. За 15 лет сотрудники приюта помогли найти новый дом собакам, оставшимся без пристанища по различным причинам. В настоящее время в приюте содержится около 1000 собак.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».