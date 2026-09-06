Общественник Илья Матвейчук встретился с жителями Подрезково в Химках

Встреча с лидером Движения общественной поддержки прошла 2 сентября. Главной темой обсуждения стали протечки инженерных систем в подъездах и квартирах дома № 14 на улице Комсомольской.

Жители микрорайона обратили внимание на регулярные протечки в местах общего пользования, а также на проблемы с коммуникациями внутри квартир. В ходе обсуждения были рассмотрены возможные причины — износ трубопроводов, отсутствие своевременного ремонта и недостаточный контроль со стороны управляющей компании.

Илья Матвейчук подчеркнул, что вопросы состояния инженерных коммуникаций в старом жилом фонде требуют оперативного вмешательства. Он пообещал добиваться, чтобы управляющая компания провела необходимые работы и обеспечила надлежащее содержание общего имущества.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов добавил, что системная работа с обращениями жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства позволяет оперативно выявлять и решать проблемы, связанные с износом коммуникаций и качеством обслуживания многоквартирных домов.