Общественник Химок Антон Блинов провел лекцию о Дне ВВС

На мероприятии рассказали об истории отечественной военной авиации: от первых самолетов до современной авиатехники. Участники узнали о легендарных летчиках-асах — Петре Нестерове, совершившем первую в мире «мертвую петлю», Иване Кожедубе и Александре Покрышкине, которые стали символами мужества в годы Великой Отечественной войны. Слушателям также напомнили о подвиге Николая Гастелло, который направил горящий самолет на вражескую колонну.

«Это праздник мужества, отваги и профессионализма. Наши летчики всегда были и остаются гордостью страны. Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь знала о героях неба, об их подвигах и о том, какую роль авиация играет в защите Отечества», — отметил Антон Блинов.

Особое внимание уделили современной авиации — истребителям, бомбардировщикам, вертолетам, которые сегодня стоят на страже воздушных границ России. Участникам рассказали о работе летчиков в зоне специальной военной операции, их мужестве и профессионализме.

«День ВВС — это не только праздник военных летчиков, но и дань уважения всем, кто связан с авиацией. Мы должны помнить о тех, кто защищает наше небо, и воспитывать уважение к их труду у подрастающего поколения», — добавил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Общественник Илья Матвейчук добавил, что такие лекции помогают сохранять историческую память о героях авиации и укрепляют связь между поколениями через уважение к защитникам Отечества.