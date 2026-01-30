Общественная палата Воскресенска подвела итоги работы за 2025 год

Заседание Общественной палаты округа, посвященное подведению итогов деятельности за прошедший год, состоялось в городском округе. В совещании принял участие глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

Председатель Общественной палаты округа Данила Борисов рассказал о работе, которую организация проделала в 2025 году.

Глава Воскресенска поблагодарил всех членов Общественной палаты, представителей общественности за слаженную, системную работу.

«Прошедший год для наших общественников был насыщенным и продуктивным: общественный контроль, работа с обращениями граждан, участие в слушаниях, круглых столах и выездных мероприятиях всех уровней», — отметил Алексей Малкин.

Приоритетными задачами 2026 года назвали развитие партнерства Общественной палаты с некоммерческими организациями в сфере здравоохранения и социальной политики, повышение открытости и вовлеченности жителей в жизнь округа, усиление обратной связи для оперативного решения вопросов.

На заседании также обсудили новый проект «Молодые герои: обучение первой помощи», который на средства областного гранта будут реализовывать Общественная палата и местное отделение «Российского Красного Креста».