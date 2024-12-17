Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год
Участники пленарного заседания обсудили приоритетные задачи на ближайший период, среди которых организация мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подведение годовых итогов прошло в Красногорске и было организовано Общественной палатой Подмосковья.
Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов выразил благодарность коллегам за активное участие и вклад в развитие гражданского общества. Он подчеркнул важность предстоящего празднования 80-летия Победы, отметив значение этого события как для каждого из присутствующих, так и для всей страны.
Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин поблагодарил членов общественности за поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Он пожелал эффективной работы Общественной палате, состав которой в этом году обновился на 47%.
«Губернатор ориентирует нас на то, чтобы власть Подмосковья была чуткой, постоянно находилась в диалоге с людьми. И, конечно, Общественная палата — это важнейшая площадка для того, чтобы такой диалог продолжался, чтобы мы чувствовали каким именно вопросам, тревожащим людей, нужно уделить внимание», — заявил Духин.
В уходящем году был принят закон, регулирующий порядок формирования и функционирования общественных советов при исполнительных органах власти, наделяющий их обязанностью по общественному контролю за деятельностью министерств и ведомств. Теперь советы формируются на паритетной основе — по 50% от Общественной палаты и соответствующего министерства или ведомства.
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов напомнил, что в 2023 году Общественной палате Московской области предоставили право законодательной инициативы. Он отметил, что в новом составе палата активно начала работать, и среди членов много лидеров общественного мнения с большим потенциалом и экспертизой, стремящихся сделать полезные дела для жителей региона.
В ходе заседания члены Общественной палаты также проголосовали за третью часть состава 53 муниципальных палат округов. Палаты Пушкинского городского округа и городского округа Королев будут формироваться согласно новому закону, инициированному Общественной палатой Московской области.