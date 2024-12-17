Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год

Участники пленарного заседания обсудили приоритетные задачи на ближайший период, среди которых организация мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подведение годовых итогов прошло в Красногорске и было организовано Общественной палатой Подмосковья.

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов выразил благодарность коллегам за активное участие и вклад в развитие гражданского общества. Он подчеркнул важность предстоящего празднования 80-летия Победы, отметив значение этого события как для каждого из присутствующих, так и для всей страны.

Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин поблагодарил членов общественности за поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Он пожелал эффективной работы Общественной палате, состав которой в этом году обновился на 47%.

«Губернатор ориентирует нас на то, чтобы власть Подмосковья была чуткой, постоянно находилась в диалоге с людьми. И, конечно, Общественная палата — это важнейшая площадка для того, чтобы такой диалог продолжался, чтобы мы чувствовали каким именно вопросам, тревожащим людей, нужно уделить внимание», — заявил Духин.