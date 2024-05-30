Общественная палата передала игровые наборы детям с ОВЗ из Мытищ

С «солнечными» детьми, их родителями и волонтерами встретился члена Общественной палаты Московской области, координатор проекта «Мы дети МО» Илья Ермаков. Совместно с руководителем местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Константином Кузовковым он передал ребятам и их наставникам игровые наборы и мелки.

«Мы уже год реализуем этот проект: передаем развивающие наборы в образовательные и семейные центры, интернаты и больницы, детские сады, где занимаются с ребятами с отставанием в развитии. Сегодня передали три больших набора, в каждом — 40 развивающих игр, пазлов, викторин, кубиков и домино, тактильные элементы, которые способствуют развитию и приобретению новых знаний», — рассказал Ермаков.

По его словам, за год Общественная палата передала уже более тысячи таких наборов, в том числе 46 — в учреждения Мытищ.

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