Общественная палата Московской области представила в Дубне выставку о Волге
Пятнадцать фотографий Волги из тех регионов, где она протекает, представили во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне. Город стал первым, в который приехала эта фотовыставка.
Идея выставки зародилась в Общественной палате Российской Федерации, в Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия. Организовать фотовыставку предложили общественники из Самары. После этого выставка открылась в Общественной палате, но именно в Дубне предложили сделать экспозицию передвижной. Выставка продлится не менее двух недель. Организаторы планируют завершить серию показов в Самаре.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Дмитриева рассказала, что когда обратились в Дубну, единственный городской округ, где протекает великая река Волга в Московской области, то организаторам предложили привезти сюда эту выставку. Теперь у жителей городского округа есть возможность посмотреть на фотоиллюстрации Волги в других территориях.
«Мы гордимся, что наша Дубна — единственный город в Московской области, который стоит на Волге. Наша набережная — одно из любимых мест отдыха горожан и гостей наукограда. Важно, что сегодня в Дубне реализуется федеральный проект „Оздоровление Волги“ нацпроекта „Экология“», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.