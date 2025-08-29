Общественная палата Московской области представила в Дубне выставку о Волге

Пятнадцать фотографий Волги из тех регионов, где она протекает, представили во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне. Город стал первым, в который приехала эта фотовыставка.

Идея выставки зародилась в Общественной палате Российской Федерации, в Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия. Организовать фотовыставку предложили общественники из Самары. После этого выставка открылась в Общественной палате, но именно в Дубне предложили сделать экспозицию передвижной. Выставка продлится не менее двух недель. Организаторы планируют завершить серию показов в Самаре.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты РФ Татьяна Дмитриева рассказала, что когда обратились в Дубну, единственный городской округ, где протекает великая река Волга в Московской области, то организаторам предложили привезти сюда эту выставку. Теперь у жителей городского округа есть возможность посмотреть на фотоиллюстрации Волги в других территориях.