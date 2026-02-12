Общественная палата Домодедова на совещании подвела итоги 2025 года

Глава округа Евгения Хрусталева провела рабочую встречу с членами Общественной палаты: участники обсудили итоги 2025 года и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия с администрацией. Во встрече также приняли участие советник главы Александр Пашков и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

Председатель Общественной палаты Ирина Сажина доложила, что в минувшем году ключевыми направлениями стали общественный контроль, помощь жителям в трудной жизненной ситуации и взаимодействие с волонтерами. Особое внимание уделялось вопросам здравоохранения, ЖКХ и сбору гуманитарной помощи.

Отдельно участники встречи остановились на обращениях жителей — Общественная палата продолжает выполнять функцию диалога между населением и властью, поднимая наиболее острые и системные вопросы. Один из них — работа общественного транспорта. Евгения Хрусталева отметила, что для стабилизации ситуации проводятся регулярные встречи с перевозчиком. Уже принято решение о внедрении QR-кодов в автобусах на шести маршрутах: с их помощью пассажиры смогут оперативно получать информацию о фактическом движении транспорта, отменах и задержках рейсов.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин предложил усилить участие общественников в текущей управленческой работе — привлекать их к оперативным совещаниям, штабам по ЖКХ и выездной администрации. В случае реализации инициативы представители палаты смогут в режиме реального времени сопровождать решения по актуальным вопросам городской жизни.

Встреча подтвердила роль Общественной палаты как важного общественного института и «социального моста» между жителями Домодедова и органами местного самоуправления.