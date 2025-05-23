Общественная палата Богородского округа проверила медкабинеты в школах

Общественная палата Богородского округа провела проверку условий медицинского сопровождения в учебных заведениях региона в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Было важно оценить, насколько учреждения соответствуют установленным стандартам и обеспечивают здоровье детей.

В рамках обследования комиссия посетила несколько образовательных центров, в том числе детский сад при Центре образования № 3 в Ногинске. Проверяющие осмотрели медкабинеты, пообщались с персоналом и изучили документацию. Особое внимание уделялось наличию необходимого оборудования и подготовке медперсонала. По итогам визита стало ясно, что в учреждении поддерживается должный уровень медицинской помощи, что подтверждает безопасность и комфорт для воспитанников.

Работа по контролю продолжается, охватывая все школы и детские сады округа для повышения качества обслуживания.

«Радует, что все соответствует требованиям: оборудование в порядке, медсестра на месте, документы в полной комплектации. Дети под надежным медицинским присмотром», — отметила председатель комиссии Любовь Токарева.