Общественная палата Богородского округа приняла участие в экологическом форуме

Межрегиональный форум «Подмосковье. Территория жизни» прошел в столице с 26 по 28 ноября. В рамках его работы члены делегации Богородского округа участвовали в панельных дискуссиях по экологии, демографии, защите семьи и традиционных ценностей, а также в обучающих семинарах.

Ключевым событием стала пленарная сессия «Глобальные тренды и региональная устойчивость: вызовы для институтов гражданского общества», организованная Общественной палатой Московской области. Там представили результаты экологического опроса. Богородский округ отметили, как один из самых активных.

Общественники из Ногинска изучили и проанализировали лучшие практики соседних муниципалитетов, презентовали собственные наработки, установили новые профессиональные контакты для дальнейшего сотрудничества.

По словам Председателя Общественной палаты Богородского округа Александра Щербакова осень была плодотворной. Представители палаты принимали участие в нескольких мероприятиях, где обменивались с опытом с коллегами и экспертами.

«Это позволяет наметить конкретные пути решения многих вопросов, актуальных для нашего округа. Итогом такой деятельности всегда являются четкие планы и новые идеи, которые обязательно будут воплотим в жизнь», — добавил Александр Щербаков.