Общественная палата Богородского округа подвела итоги работы за 2025 год

Участники подвели итоги работы за 2025 год и утвердили ключевые направления на 2026-й. Детально обсудили результаты деятельности по всем профильным комиссиям: от поддержки СВО и развития предпринимательства до вопросов ЖКХ, межнациональной политики и здравоохранения.

Основное внимание было сосредоточено на поддержке военнослужащих в зоне СВО и их семей. Активно проводились благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи. Председатель Общественной палаты Александр Щербаков и члены палаты лично посетили Донецк и Луганск, чтобы передать собранные грузы и оказать поддержку на месте.

По инициативе палаты отправка гуманитарной помощи производится регулярно. Продолжается оказание поддержки бойцам фронта, госпиталям и медикам в зоне СВО, жителям новых российских территорий, Лутугинской школе-интернату Луганской области, а также пострадавшим в Курске и Курской области.

Помимо этого, на заседании особое внимание уделили системной работе по общественному контролю, взаимодействию с некоммерческими организациями и диалогу с жителями. В 2025 году палата провела 156 мероприятий, а ее члены приняли участие в ключевых событиях регионального и федерального уровня.

«Прошедший год стал для нас временем консолидации и реальных дел. Мы не только отчитались о проделанной работе, но и четко определили приоритеты на новый период. Наша сила — в открытом диалоге с властью, бизнесом и каждым жителем, и именно этот принцип будет лежать в основе всех наших будущих проектов», — отметил председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.