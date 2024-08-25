Общественная городская баня в Шатуре откроется после капремонта в конце года

Общественная городская баня на улице 1 Мая откроется для посетителей к концу года. Инвестор воспользовался программой «Недвижимость за 1 рубль» и принялся капитально ремонтировать объект этой весной.

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий встретился с Дмитрием Ершовым на объекте. Предприниматель рассказал, что сейчас он реконструирует бани в Шатуре и микрорайоне Керве, а также планирует восстановить парную в Туголесском Бору

Дмитрий Ершов попросил главу помочь в капитальном ремонте. Николай Прилуцкий поручил предоставить несколько машин асфальтовой крошки, чтобы отсыпать прилегающую территорию. Инвестору также пообещали подключить горячую и холодную воду, изолировать теплотрассы до здания и проконсультировать по дополнительным мерам поддержки.

Отметим, за полгода предприниматель полностью демонтировал крышу, установил новую вентиляционную систему, заменил окна и двери.

«Все практически возводилось заново. Делали стропильную систему, выполняли подбой кровельных свесов. Провели пескоструйную обработку фасада. Теперь он имеет свой первоначальный вид», — рассказал индивидуальный предприниматель Дмитрий Ершов.

Дополнительно построят навес, разместят лавочки и столики.

Глава городского округа проверил капитальный ремонт бани в Керве. Работы начаты год назад. Сейчас комплекс работает. Специалисты привели в порядок раздевалки, помывочные и парные. Две тонны камней поддерживают необходимую температуру. На входе в мини-баре продают напитки, снеки и товары для отдыха. Установлены столы и скамейки.

Два местных жителя работают в городской бане в Керве. Они трудятся по четыре дня в неделю. Четверг и суббота — мужские дни, а пятница и воскресенье — женские. Стоимость посещения — 530 рублей.

Глава городского округа Шатура напомнил о скидке в 50% для ветеранов боевых действий.

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