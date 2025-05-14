Общешкольные родительские собрания с участием полицейских прошли в Одинцове

Сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу приняли участие в общешкольных родительских собраниях, где рассказали о причинах постановки детей на профилактический учет и об ответственности за их ненадлежащее воспитание, содержание и обучение. На встрече также обсудили тему влияния компьютерных игр на подростков.

Сотрудники правопорядка напомнили о нормах семейного законодательства, основных правах в области образования, воспитания, социального обеспечения, а также об обязанностях несовершеннолетних и ответственности за свои поступки. Во время беседы полицейские рассказали родителям о роли интернета в повседневной жизни несовершеннолетних, мерах предосторожности при участии в онлайн-играх, а также о кибермошенничестве.

Также инспекторы напомнили родителям об ограничении пребывания несовершеннолетних на улице и в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых и ответственности, предусмотренной за это правонарушение.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям.