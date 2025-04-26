Общероссийский субботник прошел в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа

В общероссийском субботнике приняли участие сотрудники администрации, муниципальных учреждений, волонтеры и неравнодушные жители. Они привели в порядок городские улицы, дворы, скверы и общественные пространства.

Участники субботника вооружились инвентарем и приступили к очистке территорий. Они убрали мусор, побелили деревья, покрасили ограждения и памятники.

К субботнику присоединилась глава округа Наталья Козлова. Она подчеркнула, что подобные мероприятия объединяют людей ради общей цели — сделать родной город чище.

Активисты трудились в общественных пространствах, во дворах и на закрепленных территориях. Город преобразился за несколько часов благодаря совместным усилиям.

Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.

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