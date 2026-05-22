Общеобразовательную школу в Барвихе посетили автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции по Одинцовскому г. о. и отряд ЮИД провели урок безопасности на дорогах в общеобразовательной школе МБОУ «Барвихинская СОШ» 21 мая. Дорожное-патрульная служба в очередной раз напомнила о важности формирования у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

На «Безопасных каникулах» ребятам рассказали, что соблюдение Правил дорожного движения и использование светоотражающих элементов на одежде — меры сохранения личной безопасности, которые должны быть в интересах каждого.

Также автоинспекторы обсудили потенциальные опасности на проезжей части и во дворах. По окончании встречи школьникам предложили поучаствовать в викторине на знание ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекция и отряд юных инспекторов пожелали детям безопасных дорог, успехов в изучении Правил дорожного движения и позитивного настроя. Визитной карточкой стала раздача светоотражающих лент, которые ребята могли использовать как полезный аксессуар на одежде и рюкзаках.