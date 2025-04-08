Общеобластной субботник в Истре перенесли на 26 апреля

Раннее было запланировано проведение субботника 12 апреля, но погодные условия не позволят организовать подобное мероприятие на открытом воздухе. Теперь его проведут через полторы недели — 26 апреля.

Главные локации проведения субботника в Истре не изменились: первая находится за Домом ветеранов на улице Ленина, второй участок расположен возле домов № 55 и 57 на улице 9-й Гвардейской дивизии. Причем на первой точке убирать будут территорию от железнодорожной станции Истра и до улицы Пролетарской. А на второй будет проводиться уборка правой и левой территории вдоль реки Истра от моста на Волоколамском шоссе.

Инвентарь и все необходимое для уборки можно будет взять на месте, также организаторы обещают угощения и музыку для хорошего настроения. Начало в 10:00.

Подобные субботники пройдут не только по всему муниципальному округу Истра, но и в других округах Подмосковья. Эти мероприятия станут финалом «Месячника чистоты».