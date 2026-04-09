Общеобластной субботник проведут на 635 площадках Подмосковья 25 апреля

В Московской области готовятся к проведению масштабного общеобластного субботника, который пройдет 25 апреля во всех муниципалитетах. Жителям предложат присоединиться к наведению порядка в городах и поселках.

В этом году акция охватит 635 площадок, среди которых — скверы, дворовые территории и зоны отдыха. Для удобства участников организовали более 550 пунктов, где можно будет бесплатно получить необходимый инвентарь: перчатки, мешки для мусора и грабли.

На крупных площадках предусмотрят горячее питание и чай.

«Мероприятия будут сопровождаться культурно-развлекательной программой для детей и взрослых. Рассчитываем на совместную плодотворную работу и активную гражданскую позицию каждого», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Нововведением этого года станет возможность получить вознаграждение за участие. В рамках пилотного проекта, реализованного при поддержке профильного министерства, а также сервисов «Яндекс Смена» и «Добро.РФ», участники смогут выбрать удобную площадку, выйти на уборку и затем получить денежную выплату.

Помимо этого, предусмотрено начисление волонтерских часов, которые можно использовать для получения дополнительных баллов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ или обменять на образовательные онлайн-курсы.

С подробным списком адресов площадок и пунктов выдачи инвентаря можно ознакомиться на специальной интерактивной карте. Присоединиться к субботнику приглашают всех желающих.