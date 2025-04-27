Общеобластной субботник прошел в Серпухове

Месячник благоустройства и чистоты в городском округе Серпухов завершили общеобластным субботником. Жители вышли на улицы, чтобы вместе привести в порядок парки, дворы, территории вблизи памятников и мемориалов.

Субботник провели в городском парке, на Павленском озере, на Лесном бульваре в Протвине, в парке Победы в Пущине, на площадках в территориальных отделах.

Вместе с горожанами на уборку вышли врип главы Серпухова Алексей Шимко, депутаты Совета депутатов, члены Общественной палаты, активисты молодежных и общественных организаций. Главной локацией субботника стал городской бор.

Отдельное внимание во время уборки уделили площадкам рядом с мемориалами и памятниками героям Великой Отечественной войны. Территории близи предприятий и учреждений привели в порядок трудовые коллективы. Горожане убрали мусор, сухие ветки деревьев и прошлогоднюю листву.

«Приятно видеть, что неравнодушные жители вышли на уборку во всех локациях городского округа. Благодарю всех, кто присоединился! Общими усилиями мы сделаем Серпухов еще более уютным и комфортным», — отметил Алексей Шимко.

Напомним, что 7 мая в Серпухове проведут общеобластную акцию «Сад Памяти». Горожане высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральной точкой мероприятия станет парк «Жемчужина».