Общеобластной субботник прошел на 26 локациях в Шатуре

Жители муниципалитета привели в порядок общественные пространства. В этом году уборка прошла в 26 точках округа.

Трудовые коллективы Шатуры занялись наведением порядка в парке имени Гагарина со стороны Московской улицы. Здесь же волонтеры помогали посетителям парка принять участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирования комфортной городской среды».

На проспекте Маршала Борзова провели акцию «Сад памяти». В посадке кленов участвовали глава Шатуры Николай Прилуцкий, сотрудники администрации, депутаты и общественники.

«Пройдет всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было ветрено и холодно, а улицы наших городов будут радовать глаз невероятной красоты деревьями, особенно осенью, когда мир больше всего нуждается в красках», — отметил Николай Прилуцкий.

Основными площадками общеобластного субботника в Рошале стали улицы Косякова и Октябрьской Революции. Вооружившись красками и кисточками, жители города присоединились к трудовым коллективам. Участники акции покрасили бордюры центральных дорог и посадили клены.