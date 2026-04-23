Общеобластной субботник пройдет в Солнечногорске 25 апреля

В Солнечногорске 25 апреля состоится общеобластной субботник, начало которого запланировано на 10:00. Жители смогут присоединиться к уборке и получить необходимый инвентарь на 14 площадках округа.

Участвовать в мероприятии будут сотрудники администрации, депутаты, специалисты МБУ «ДЕЗ» и его подрядных организаций, представители управляющих организаций и жители муниципалитета. В рамках субботника планируется привести в порядок дворы, общественные пространства, парки, скверы и памятные места, очистив их от сухой растительности, старой листвы и мусора.

«Приходите всей семьей, с детьми, родителями или друзьями. Задачи найдутся для всех: собрать листву, привести в порядок клумбы, помочь с посадкой цветов или уборкой территории. Инвентарь мы предоставим», — пригласил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жителям рекомендуют выбирать удобную одежду по погоде, не забывать про головной убор и при необходимости взять с собой воду или горячий чай.

Пункты выдачи инвентаря будут организованы по следующим адресам: в микрорайоне Тимоново на улице Подмосковная, 18а на базе Тимоновской школы, на улице Вертинская, 17Аа в лицее № 1 имени Александра Блока, на улице Ухова, строение 29 в школе № 4 (корпус 1), в пгт Поварово на улице Клубная, 1а у ДК «Поварово», в деревне Новая у дома 40, в деревне Кривцово у дома 5 возле ДК «Истра», в поселке Смирновка рядом с обелиском (56.222983, 36.939025), в пгт Менделеево на улице Куйбышева, 11 в КДЦ «Метролог», в поселке Ржавки на экотропе, в пгт Андреевка в яблоневом саду и «Сквере долголетия» у домов 21–27, а также на улице Жилинская рядом с ветцентром, в деревне Пешки (56.132854, 37.070278), в деревне Ложки у ДК «Ложки» и в поселке Майдарово детская площадка с торца дома № 2.

Как сообщает Министерство по содержанию территорий и жилищному контролю Московской области, в 2026 году предусмотрены дополнительные форматы участия. Жители могут зарегистрироваться в качестве волонтеров на платформах «Добро РФ» или «Волонтеры Подмосковья», чтобы получить волонтерские часы, сертификаты и памятные подарки, либо воспользоваться приложением «Яндекс. Смена», взять задание «Субботник Подмосковья»: в ближайших локациях до пятницы будут появляться поручения, за выполнение которых предусмотрено денежное поощрение.

Всего на территории Московской области для проведения субботника подготовят 630 площадок и 550 точек выдачи инвентаря.