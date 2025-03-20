Общеобластной субботник пройдет в Подольске 12 апреля

В Подольске с 29 марта по 29 апреля пройдет месячник благоустройства, а 12 апреля — общегородской субботник. За этот период приведут в порядок около 80 общественных пространств.

К уборке дворов и общественных пространств могут присоединиться все желающие. Список адресов, включая точки выдачи инвентаря, администрация Подольска опубликует на своих информационных ресурсах заблаговременно.

«Мы планируем охватить почти 80 локаций, в том числе территории у промзон, образовательных и медицинских учреждений. Это важная традиция, которая помогает не только улучшить Подольск, но и объединяет сотни людей. Особенно важно, чтобы молодежь принимала участие в таких мероприятиях, ведь для нее это прекрасная возможность проявить заботу о своем родном округе, почувствовать свою причастность к созданию чистоты. Обязательно приходите!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Каждую территорию будет обслуживать машина по вывозу мусора. Сотрудники администрации и представители управляющих компаний пообщаются с собственниками многоквартирных домов. Если жильцы захотят прибраться на своей территории, им выдадут необходимые для этого инструменты.