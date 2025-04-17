Общеобластной субботник пройдет в Химках 19 апреля

В городском округе Химки, как и во всем Подмосковье, 19 апреля пройдет общеобластной субботник. В рамках мероприятия в городе организуют семь площадок для уборки.
Главным местом проведения субботника станет лесополоса в районе железнодорожной станции «Левобережная». Жители Старых Химок займутся благоустройством территории Химкинского лесопарка у стадиона «Новатор» и набережной «Васко да Гама». В микрорайоне Подрезково уборка пройдет рядом с домом № 8 на улице Жаринова, а в деревне Брёхово — в лесном массиве микрорайона Школьный. Также работы по наведению порядка будут организованы на набережной реки Клязьма возле деревни Шемякино и в пойме реки Сходня на улице 7-й Гвардейской дивизии.
Субботник станет отличной возможностью для химчан объединиться ради того, чтобы сделать город чище и уютнее. Всем участникам предоставят необходимый инвентарь прямо на месте. Принять участие могут все желающие.
Весенние уборочные работы в Химках продолжатся до конца апреля. Специалисты планируют привести в порядок дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства во всех районах города к началу теплого сезона. Начало запланировано на 10:00.
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