Общеобластной субботник пройдет в Химках 19 апреля

В городском округе Химки, как и во всем Подмосковье, 19 апреля пройдет общеобластной субботник. В рамках мероприятия в городе организуют семь площадок для уборки.

Главным местом проведения субботника станет лесополоса в районе железнодорожной станции «Левобережная». Жители Старых Химок займутся благоустройством территории Химкинского лесопарка у стадиона «Новатор» и набережной «Васко да Гама». В микрорайоне Подрезково уборка пройдет рядом с домом № 8 на улице Жаринова, а в деревне Брёхово — в лесном массиве микрорайона Школьный. Также работы по наведению порядка будут организованы на набережной реки Клязьма возле деревни Шемякино и в пойме реки Сходня на улице 7-й Гвардейской дивизии.

Субботник станет отличной возможностью для химчан объединиться ради того, чтобы сделать город чище и уютнее. Всем участникам предоставят необходимый инвентарь прямо на месте. Принять участие могут все желающие.