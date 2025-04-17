Общеобластной субботник пройдет в Химках 19 апреля

Химки, как и все города Подмосковья, 19 апреля проведут масштабный общеобластной субботник. Всего в округе будут организованы семь локаций для уборки.

Встреча жителей намечена на 10:00. Центральной точкой будет лесополоса у железнодорожной станции «Левобережная».

Субботник в Старых Химках пройдет в Химкинском лесопарке близ спортивного стадиона «Новатор» и вдоль набережной «Васко да Гама». Жители Подрезкова приведут в порядок двор дома № 8 по улице Жаринова. Уборка в Брехове пройдет в лесном массиве микрорайона Школьный. Также ежегодный общегородской субботник затронет набережную реки Клязьма и пойму реки Сходня.

Участие в мероприятии приглашают принять всех жителей Химок. Инвентарь, который потребуется для уборки, будут раздавать сразу на точках.

Субботники будут проходить во всех микрорайонах округа до конца апреля.