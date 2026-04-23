Общеобластной субботник пройдет на 635 площадках Подмосковья 25 апреля

В субботу, 25 апреля, во всех округах Подмосковья пройдет масштабный общеобластной субботник. Уборку проведут на 635 площадках, а для участников развернут сотни пунктов выдачи инвентаря.

На самых крупных локациях организаторы предусмотрели не только рабочие зоны, но и горячее питание, а также развлекательную программу.

Акцент в этом году сделают не только на городские пространства, но и на природные территории. Работы охватят берега рек и озер, лесопарки и популярные зоны отдыха. В порядок планируют привести свыше десяти водоемов, десятки лесных массивов и около полусотни парков и скверов.

Уборка у воды пройдет в следующих зонах:

Чкаловское озеро в Щелкове;

Щуровские пруды и набережная Дмитрия Донского в Коломне;

территория «Вокзал Большая Волга» в Дубне;

парк культары и отдыха «Ивановские пруды» в Красногорске;

набережная реки Купелинки в Ленинском округе;

берег реки Учи в Ивантеевке.

Также работы запланированы в лесных массивах и лесопарках:

«Дубки» в Подольске;

Верхний Комитетский лес в Королеве;

Кузьминский лесопарк в Котельниках;

городской лес в Домодедове;

треугольный лес в Жуковском;

лесопарк у ЛЗОС в Лыткарине.

Городские пространства также не останутся без внимания. Субботники пройдут в Долгопрудном, Одинцове, Реутове, Зарайске, Химках, Фрязине, Можайске, Электростали, Лобне, Луховицах, Серпухове, Ступине, Чехове, Шатуре и ряде других муниципалитетов.

В числе ключевых точек — центральные парки, аллеи и мемориальные зоны, которые традиционно привлекают большое количество жителей.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции.