Общеобластной субботник пройдет на 635 площадках Подмосковья 25 апреля
В субботу, 25 апреля, во всех округах Подмосковья пройдет масштабный общеобластной субботник. Уборку проведут на 635 площадках, а для участников развернут сотни пунктов выдачи инвентаря.
На самых крупных локациях организаторы предусмотрели не только рабочие зоны, но и горячее питание, а также развлекательную программу.
Акцент в этом году сделают не только на городские пространства, но и на природные территории. Работы охватят берега рек и озер, лесопарки и популярные зоны отдыха. В порядок планируют привести свыше десяти водоемов, десятки лесных массивов и около полусотни парков и скверов.
Уборка у воды пройдет в следующих зонах:
- Чкаловское озеро в Щелкове;
- Щуровские пруды и набережная Дмитрия Донского в Коломне;
- территория «Вокзал Большая Волга» в Дубне;
- парк культары и отдыха «Ивановские пруды» в Красногорске;
- набережная реки Купелинки в Ленинском округе;
- берег реки Учи в Ивантеевке.
Также работы запланированы в лесных массивах и лесопарках:
- «Дубки» в Подольске;
- Верхний Комитетский лес в Королеве;
- Кузьминский лесопарк в Котельниках;
- городской лес в Домодедове;
- треугольный лес в Жуковском;
- лесопарк у ЛЗОС в Лыткарине.
Городские пространства также не останутся без внимания. Субботники пройдут в Долгопрудном, Одинцове, Реутове, Зарайске, Химках, Фрязине, Можайске, Электростали, Лобне, Луховицах, Серпухове, Ступине, Чехове, Шатуре и ряде других муниципалитетов.
В числе ключевых точек — центральные парки, аллеи и мемориальные зоны, которые традиционно привлекают большое количество жителей.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции.