Общеобластной спортивный праздник провели в 60 парках Подмосковья 7 февраля

В минувшую субботу более 60 парков Подмосковья приняли спортивный праздник. Зоны отдыха собрали свыше 9,5 тысячи человек.

В рамках мероприятия «Спорт для всех» провели лыжные эстафеты, встречи со знаменитыми спортсменами, а также показательные выступления.

В парке имени Островского в Ступине прошли любительский турнир по хоккею и традиционные «веселые старты». Там также устроили творческий мастер-класс и тематическую викторину.

В мытищинском парке Мира организаторы провели для посетителей командную «Гонку героев», турнир по керлингу и даже комический волейбол. А в Раменском городском парке гостей ждали лыжные эстафеты, мастер-класс по фигурному катанию и фотовыставка о местных спортсменах.

Программа в парке имени Талалихина в Подольске началась с массовой зарядки, продолжилась спортивными эстафетами и забегом. Особенным событием стала встреча с заслуженным мастером спорта России Юлией Гущиной. Она поделилась секретами правильной техники бега.

Все желающие смогли поучаствовать в командных соревнованиях, освоить азы лыжного спорта и фигурного катания на мастер-классах в дубненском парке «Набережная имени Менделеева». Для памятных снимков работала фотозона «Мой спортивный момент».

Акция прошла при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, а также автономной организации «МосОблПарк».