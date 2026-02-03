Общеобластной спортивный праздник проведут в 55 парках Подмосковья 7 февраля

В 55 парках Подмосковья в субботу, 7 февраля, проведут праздник «Спорт для всех». Гостей ждут забеги на лыжах, показательные выступления и возможность пообщаться с чемпионами.

Мероприятие приурочат ко Всемирному дню зимних видов спорта.

Каждая зона отдыха подготовила уникальную программу. В парке Мира в Мытищах можно будет сходить на мастер-класс по фигурному катанию, испытать себя в «Гонке героев» или попробовать силы в керлинге.

Для любителей необычных игр организуют комический волейбол, где вместо рук для игры используют пледы. На территории будет работать чайная станция.

В парке имени В. Талалихина в Подольске программа начнется с массовой зарядки, после чего гостей пригласят на спортивные эстафеты и общий забег. Особым событием станет встреча с заслуженным мастером спорта, спринтером Юлией Гущиной. Также все желающие смогут посетить фотовыставку «Наш чемпион».

В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне день начнется с общей спортивной разминки. Потом посетителей ждут командные соревнования и уроки от профессионалов по катанию на лыжах и фигурному катанию. На территории будут работать фотозона «Мой спортивный момент» и самоварная станция.

Ступинский парк имени Николая Островского превратится в хоккейную арену. Там пройдет любительский турнир. Для семей с детьми организуют «веселые старты», а для творческих натур — мастер-класс, где научат создавать тематические поделки на спортивную тему. Кроме того, в программе — викторины и настольные игры.

В Раменском городском парке гостей ждут лыжные эстафеты, «веселые старты» и мастер-класс по фигурному катанию. Для самых маленьких подготовят отдельную анимационную программу.

Кроме того, там можно будет обсудить интересующие темы с тренером по фигурному катанию и посетить выставку, рассказывающую о знаменитых спортсменах.

Организаторами праздника выступят Министерство культуры и туризма и Министерство физической культуры и спорта Московской области. Поддержку оказывает организация «МосОблПарк».