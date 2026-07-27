Общеобластной спортивный праздник прошел в Воскресенске

25 июля в парке усадьбы Кривякино состоялось мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Гостей ждали фитнес-тренировки, йога, мастер-классы, ярмарка и концерт.

Программа включала зумбу под руководством тренера Аксении Хоменко и занятие по хатха-йоге с инструктором Юлией Самариной. Для любителей командных игр провели спортивно-игровую программу «Вместе веселей!» от дома культуры «Гармония».

Дети участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, играли в настольные игры, проходили полосу препятствий и делали аквагрим. Работала ярмарка «Маркет стиля».

В «Лаборатории ментального здоровья» гости участвовали в психологических играх и консультациях с использованием арт-техник и метафорических карт. Завершился праздник концертом арт-группы «Голос».

Фестиваль объединил любителей активного отдыха, творчества и гармонии. Каждый гость нашел занятие по душе.