Общеобластной спортивный праздник пройдет в Дмитровском округе 26 апреля

В парке имени Лямина в Яхроме 26 апреля состоится масштабное мероприятие «Парковая атлетика» для всех любителей спорта, активного отдыха и экологического образа жизни. С 12:00 гостей ждет насыщенная программа, где каждый сможет найти занятие по душе.

Праздник начнется с бодрящей зарядки под руководством профессиональных инструкторов. Затем участников ждут командные забеги и турниры по настольному теннису, которые подарят азарт и дух соревнований. Завершит день экологическая акция «Экоразборка», посвящённая раздельному сбору мусора.

«Спорт и активный отдых — важная часть жизни нашего округа. Приглашаю всех жителей присоединиться к мероприятию, провести время с пользой, укрепить здоровье и зарядиться позитивом», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет (0+).