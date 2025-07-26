Общеобластной спортивный фестиваль прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в городском округе Серпухов состоялся общеобластной фестиваль активности «Лето. Фитнес. Парк». Для жителей работали интерактивные площадки и мастерские, посвященные спорту и здоровью.

Гости фестиваля «Лето. Фитнес. Парк» в Серпухове смогли побывать на уроке по зумбе, посмотреть вдохновляющие ролики о здоровом питании «Зарядись энергией», посетить интерактивную площадку «А у нас спортивный час» и творческую мастерскую «Модный фитнес». Помимо этого, всех желающих пригласили на силовые и кардиотренировки, функциональную тренировку, а также на занятия по аэробике Dance и динамической растяжке.

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