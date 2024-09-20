Общеобластной фестиваль «Живописный парк» провели в Химках

Масштабный общеобластной фестиваль «Живописный парк» прошел в Химках. Мероприятие организовали в парках Толстого, «Дубки» и имени Величко в Сходне.

Жители посмотрели концертную программу с выступлениями творческих коллективов Химок, а также поучаствовали в творческих и спортивных мастер-классах.

«Для жителей нашего города на регулярной основе проходят мероприятия в парках. В эти выходные химчане смогли стать участниками масштабного фестиваля», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Гости парка Толстого приняли участие в спортивном мастер-классе по боевым искусствам и увидели концертную программу «Симфония осени». Для посетителей парка «Дубки» подготовили мастер-класс по программированию. На территории парка Величко для жителей прошел танцевальный мастер-класс «Осенние ритмы».

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