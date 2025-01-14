Общеобластной фестиваль «Ледяное искусство» пройдет в Солнечногорске 18 января

Жителей Солнечногорска приглашают на общеобластное мероприятие «Ледяное искусство» 18 января. Гости фестиваля увидят выступления фигуристов на главном катке округа и поучаствуют в различных мастер-классах и активностях.

Организаторы подготовили увлекательные мастер-классы по созданию открыток с культурным кодом «Коты Васи Ложкина» и «Первые коньки». Под руководством опытных наставников юные участники смогут сделать свои первые шаги на льду.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск отметила, что «Ледяное искусство» — это не только увлекательный досуг для жителей, но и возможность для детей проявить себя и погрузиться в мир зимнего спорта и творчества. Кроме мастер-классов, гости мероприятия смогут насладиться показательными выступлениями профессиональных фигуристов из шоу «Чемпионы на льду» и сделать с ними памятные фотографии.

Мероприятие пройдет благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Начало в 12:00.