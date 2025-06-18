Общеобластное спортивное мероприятие пройдет в 60 парках Подмосковья 21 июня

Общеобластное мероприятие «Все за спорт» пройдет 21 июня более чем в 60 парках Подмосковья. Специальные программы подготовили не только для взрослых, но и для детей.

В Кашире гостей Городского парка ждет настоящий спортивный марафон: сдача норм ГТО, уроки бокса, соревнования по дартсу, настольному теннису, а также командные игры в волейбол и баскетбол. Любители необычных активностей смогут попробовать свои силы в гигантской дженге.

Парк «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне превратится в площадку для пляжного волейбола и футбольных матчей местных команд. Любители катания на доске продемонстрируют свое мастерство под эгидой Федерации скейтбординга России, а поклонники интеллектуальных развлечений смогут сразиться с мастером спорта Виктором Березиным на турнире по быстрым шахматам.

В домодедовском парке «Елочки» посетителей ожидают энергичная зумба, занятия по боевым искусствам и хатха-йоге. Кульминацией дня станет показ фильма «В потоке трех стихий».

Парк «Пехорка» в Балашихе приглашает на массовую зарядку, шахматные баталии и веселые эстафеты для детей. Фотозона и выставка достижений местных спортсменов дополнят праздничную атмосферу.

В Орехово-Зуеве профессиональный фитнес-инструктор Дарья Соколова проведет бодрую утреннюю зарядку, после которой гости смогут проявить себя в волейбольном турнире или на мастер-классе по стрельбе.