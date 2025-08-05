Общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Зарайске

Масштабный фестиваль состоялся в центральном парке культуры и отдыха. Праздник собрал множество гостей, которые смогли окунуться в атмосферу творчества, истории и традиций родного края

Для детей в парке организовали анимационную программу «Традиции Бахрушиных», включающую игры и конкурсы. Особый интерес посетителей вызвали интерактивные программы, в том числе увлекательный квиз «Географический калейдоскоп» и познавательный квест «Тайны моего округа». Педагог Елизавета Кашинская провела мастер-класс по лепке из воздушного пластилина «Зарайский бизон».

В парке была обустроена стилизованная фотозона «Самобытный Зарайск», где можно было сделать яркие снимки на память. Работали разнообразные тематические площадки и выставка-ярмарка работ местных умельцев «Зарайск в красках». Все желающие пробовали свои силы в художественном мастер-классе от члена ассоциации художников ботанического искусства Кристины Дормидонтовой

Вечерняя часть мероприятия была посвящена творчеству писателя Григория Мачтета. В завершение праздника состоялось чаепитие на уютной самоварной станцией «Наши традиции».