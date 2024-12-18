Общеобластная тренировка по эвакуации прошла в Подмосковье

Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в общеобластных учениях по эвакуации. На тренировке спасатели отработали действия при ЧС.

Заместитель начальника территориального управления № 2 Андрей Образцов уточнил, что подобные учения прошли в торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования и иных локациях массового скопления людей. Тренировочные эвакуации провели в Богородском округе, Балашихе, Волоколамске, Луховицах и других округах.

«В рамках учений специалисты ГКУ МО „Мособлпожспас“ проверили порядок функционирования системы оповещения и места расположения внутренних пожарных кранов, огнетушителей и запасных выходов, проконтролировали процесс эвакуации, отработали с персоналом объектов последовательность их действий при пожаре, разобрали допущенные ошибки, а также напомнили населению о мерах пожарной безопасности», — отметил Образцов.

Данные мероприятия направлены на четкую и быструю реакцию людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. В подобной стрессовой ситуации нельзя паниковать и суетиться, ведь важна каждая минута и секунда.