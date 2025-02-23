Общегородской урок мужества ко Дню защитника Отечества прошел в Чехове

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Чехове провели общегородской урок мужества. На мероприятии вручили медали к 80-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Учащиеся также пообщались с участником специальной военной операции.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что в год 80-летия Великой Победы особенно важно обеспечить преемственность поколений. «Мужество, патриотизм — это те скрепы, которые позволяют до сих пор нашему государству оставаться суверенным, независимым. На протяжении многих веков нашей истории много было ратных подвигов. Эти подвиги всегда приводили нас к одному — к Победе», — сказал Михаил Собакин. Современные школьники имеют уникальную возможность познакомиться с героями, тружениками тыла, детьми войны — с теми, кто пережил ужасы тех лет. Медаль к 80-летию Победы вручили Лидии Тестоедовой. «Особенно к молодежи обращаюсь: не разрушайте, то, что мы построили кровью и потом. Нам нелегко было в голод и холод отстоять, остановить. Мы все сделали, что могли. Вам вручаем эстафету», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Лидия Тестоедова.

Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 1/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 2/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 3/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 4/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 5/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 6/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 7/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 8/9 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов 9/9

Муниципальный округ продолжает занимается патриотическим воспитанием молодежи. У них есть шанс получить информацию от достоверного источника — участников СВО. В ходе беседы с ребятами обсуждались вопросы о мужестве, дружбе и взаимовыручке на поле боя, причинах начала специальной военной операции и оснащении русской армии. Вопросы не прекращались, потому что возможность пообщаться командиром разведки штурмового батальона появляется не часто. «Лично я не победил чувство страха, я просто перевел его в другое русло. Стал больше думать о том, как сделать задачу правильно, стал бояться за другие вещи. Нужно сначала делать работу, а потом думать о себе, о своих страхах», — рассказал командир группы разведки штурмового батальона специального назначения Владимир Мазур. Владимир Мазур — командир группы разведки штурмового батальона. Дважды кавалер ордена «Мужества», полный кавалер высшей награды Луганской народной республики ордена «За доблесть», полный кавалер ордена «Службою и Храбростью» ЛНР. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством ll степени», медалью «За Отвагу», медалью «Воину Добровольцу», медалью «Участник СВО», медалью «За Отвагу» ЛНР, медалью «За боевые заслуги» ЛНР, медалью «За Веру и волю» ЛНР. «Задача священнослужителя — ободрить, поддержать, напомнить, что это священный долг, постараться вложить в сердце бойца именно это чувство — любовь к Родине», — добавил настоятель Вознесенской Давидовой пустыни Игумен Сергий Куксов.

В мероприятии приняли участие ветераны, депутаты, волонтеры и жители, которые поддерживают бойцов, а также кадеты и юнармейцы. Ученица из села Новый Быт была рада оказаться в числе отличившихся ребят. «Меня наградили медалью „Юнармейской доблести“ второй степени. Я честно не ожидала, я очень счастлива, что получила эту награду», — поделилась впечатлениями командир отряда «Докторовцы» Сюзи Казарьян. В фойе Дворца культуры «Дружба» открылась выставка трофеев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Каждый желающий смог разобрать и собрать автомат Калашникова, попробовать себя в роли пилота виртуального дрона. Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей, особенно у молодежи.