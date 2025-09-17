Общегородской субботник в усадьбе Горенки пройдет в Балашихе

21 сентября в усадьбе Горенки, одном из самых значимых исторических объектов Подмосковья, состоится общегородской субботник. Принять участие в акции приглашаются все жители и гости городского округа Балашиха, желающие внести свой вклад в благоустройство родного города и познакомиться с его богатым наследием.

В рамках субботника планируется провести уборку территории исторического парка: участники соберут мусор, уберут сухие ветки и опавшую листву. Такая совместная работа поможет сохранить красоту и порядок в одном из самых любимых уголков Балашихи.

После завершения уборочных работ для всех участников организуют бесплатную экскурсию по усадьбе. Это уникальная возможность узнать больше об истории Горенок — усадьбы, в которой когда-то жили именитые дворяне, а позже размещались бумажная фабрика, исполком, госпиталь, детский дом и областной санаторий.

Сбор участников субботника назначен на 10:00 у входа в усадьбу по адресу: шоссе Энтузиастов, 6, корпус 8.