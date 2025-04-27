Общегородской субботник прошел в Жуковском

Общегородской субботник прошел в лесу у станции «Отдых», Треугольном лесу, парке культуры и отдыха, а также во дворах жилых домов. Глава округа Борис Аубакирова отметил, что это уже четвертое мероприятие по наведению чистоты в этом году.

В субботнике приняли участие глава округа Борис Аубакиров, его заместители, муниципальные депутаты, сотрудники администрации, городских предприятий и управляющих компаний, школьники и учителя, представители общественных организаций, активисты «Волонтеров Подмосковья» и члены Молодежного парламента в Жуковском.

«Несмотря на прохладную погоду, в нем приняло участие множество людей. Хочу поблагодарить всех, кто нашел время и сделал наш город еще чище, уютнее и комфортнее», — написал глава в своих соцсетях.