Общегородской субботник прошел в Жуковском

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Общегородской субботник прошел в лесу у станции «Отдых», Треугольном лесу, парке культуры и отдыха, а также во дворах жилых домов. Глава округа Борис Аубакирова отметил, что это уже четвертое мероприятие по наведению чистоты в этом году.

В субботнике приняли участие глава округа Борис Аубакиров, его заместители, муниципальные депутаты, сотрудники администрации, городских предприятий и управляющих компаний, школьники и учителя, представители общественных организаций, активисты «Волонтеров Подмосковья» и члены Молодежного парламента в Жуковском.

«Несмотря на прохладную погоду, в нем приняло участие множество людей. Хочу поблагодарить всех, кто нашел время и сделал наш город еще чище, уютнее и комфортнее», — написал глава в своих соцсетях.

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.

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