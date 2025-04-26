Общегородской субботник прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа

Общегородской субботник в Можайске прошел на 10 территориях. Неравнодушные жители собрали в парке «Ривьера» 250 мешков мусора.

Парк «Ривьера» стал центральной площадкой городского субботника. Более 150 человек, включая молодежь и активных жителей, убрали листву, сухие ветки и мусор.

«Спасибо всем, кто вышел сегодня на уборку не только в парке, но и на других площадках! Вместе мы сделали Можайский округ чище», — отметил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

1/3
Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
2/3
Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
3/3

Перед началом мероприятия всем раздали необходимый инвентарь. Субботник стал праздником чистоты, в котором приняли участие можайские семьи.

«Я пришла на субботник с ребенком. Мы живем неподалеку и любим здесь гулять, поэтому считаю, что помочь убрать парк и его окраины за забором — очень правильное дело», — рассказала жительница Можайска Юлия.

Общегородской субботник прошел на 10 основных площадках в Можайске и еще на 10 — в территориальных отделах.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте