Общегородской субботник прошел в Домодедове

В субботнике приняли участие взрослые и дети. Основной площадкой стал лесопарк «Городской лес». Его давно полюбили горожане.

Жители очистили лес от мусора, убрали сухие ветки и прошлогоднюю листву, привели в порядок тропинки и зоны отдыха. Каждый из участников внес вклад в общее дело, ведь важно очищать те пространства, где можно побыть наедине с природой. Такие совместные акции делают город чище и объединяют его жителей, отметили активисты.

«Спасибо всем, кто откликнулся, за ваш труд, активность и неравнодушие! Продолжаем вместе наводить порядок в нашем общем доме — Домодедове! Пусть наш округ будет чистым, зеленым и комфортным для всех!» — сказала глава городского округа Евгения Хрусталева.

В субботнике приняли участие жители других микрорайонов и административных округов — ученики, педагоги, активисты «Активного долголетия» и молодежь. Они не только очистили общественные пространства, но и посадили деревья.