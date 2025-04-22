Общегородской субботник пройдет в Воскресенске 26 апреля

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации. На повестке два вопроса: проведение общегородского субботника 26 апреля и старт голосования за объекты благоустройства в 2026 году.

Субботник, объявленный Министерством строительства России, пройдет в Воскресенске 26 апреля. К уборке привлекут работников служб, учреждений и предприятий Воскресенска, депутатский корпус, молодогвардейцев, волонтеров, студентов и школьников. Всем участникам выдадут инвентарь и организуют точки общественного питания. В рамках месячника чистоты коммунальные службы ежедневно продолжают приводить округ в порядок.

Второй вопрос — старт всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители смогут выбрать из пяти территорий: сквер у Дворца культуры «Химик», бульвар 50-летия Ленинского комсомола, сквер «Тигры на льду» в микрорайоне Новлянский, «Сквер встреч» в микрорайоне Цемгигант и Березовая роща у гимназии № 1.

Голосование доступно на платформе до 12 июня 2025 года.

В ходе совещания также проанализировали самые частые обращения жителей муниципалитета за прошлую неделю.