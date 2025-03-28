Общегородской субботник пройдет в Шатуре 29 марта

Жителей Шатуры пригласили на общегородской субботник 29 марта. Для масштабной уборки активистам выдадут инвентарь, перчатки и мешки.

В населенных пунктах Шатуры активно приводят в порядок дворы и общественные пространства, детские и спортивные площадки. Работники службы дорожного хозяйства и благоустройства сгребают сухую листву, убирают мусор, проводят обрезку деревьев.

«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк имени Гагарина. В эту субботу, 29 марта, жители смогут прийти помочь нашим службам убраться, навести порядок в городе», — рассказал Вячеслав Федотов, директор МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства в Шатуре».