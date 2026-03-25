Общегородской субботник пройдет в Серпухове 18 апреля

В округе стартовал традиционный месячник чистоты и порядка. Масштабные работы по благоустройству, охватывающие улицы, парки и общественные пространства, должны быть полностью завершены к 30 апреля.

Кульминацией этого периода станет большой общегородской субботник, который пройдет 18 апреля, объединив жителей в стремлении сделать округ чище и зеленее. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко подчеркнул важность участия каждого жителя в создании благоустроенной среды. Организаторы субботника определили несколько стратегически важных площадок, где работа будет кипеть особенно активно: детская поликлиника на улице Ворошилова, парк «Питомник», парк Победы в Пущине, а также мемориал «Рубеж Обороны» в Протвине.

Администрация округа заботится о том, чтобы участие в субботнике было максимально комфортным и продуктивным. Всех, кто решит присоединиться к доброму делу, обеспечат необходимым инвентарем. Грабли, мешки для мусора, перчатки — все это будет доступно непосредственно на местах проведения работ.